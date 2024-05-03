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5 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı gardıropta yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.05.2024 12:30
  • Giriş: 03.05.2024 12:30
  • Güncelleme: 03.05.2024 12:30
Kaynak: DHA
5 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı gardıropta yakalandı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi B.K. saklandığı kıyafet dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında belirlenen adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi B.K., saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındı.

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