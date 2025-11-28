5 yıl hapsi isteniyordu: CZN Burak’ın yargılandığı davada karar

Sosyal medyada “CZN Burak” olarak bilinen Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir yargılandıkları dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Baba-oğul, kentsel sit alanı içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilmişti.

Bugün İstanbul Adliyesi’nde görülen davada mahkeme, Özdemir ile babasının beraatına hükmetti.

Kararda, sanıklar Burak Özdemir ile İsmet Özdemir’in, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçunu işlediklerine dair yasal unsurların bulunmadığı belirtildi.