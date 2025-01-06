5 yıl oldu, Gülistan Doku bulunamadı

Haber Merkezi

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, kayboluşunun 5. yıl dönümünde ‘‘adalet’’ çağrısını yineledi. Doku ailesinin bugün soruşturma süreci için Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Dersim Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kadınlar dün Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Dersim Kadın Platformu ve Munzur Üniversitesi öğrencilerinin ortak yaptığı açıklamayı Munzur Üniversitesi öğrencisi Eylül Yantemur yaptı. Yantemur, etkin soruşturma yürütülemediğini belirterek ‘‘Gülistan’ın akıbetinin sonsuza dek karanlıkta bırakılmak isteneceği açıktır’’ dedi. Abla Aygül Doku ise Gülistan’ın katilleri yargılanana kadar durmayacaklarını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Gülistan Doku nerede? Tam 5 yıldır bu soruyu soruyoruz. Bugün Gülistan için adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı.’’ Öte yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili “intihar” iddialarına tepki gösteren aile, dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. MA’ya konuşan hala Özlem Kabaiş, ‘‘Rojin’in davasının peşini bırakmayacağız’’ dedi.