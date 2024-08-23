5 yıl sonra ilk davet

Haber Merkezi

İktidarın dış politikada batıya yanaşma çabaları sürerken Türkiye, AB'nin gayrıresmi dışişleri bakanları toplantısına beş yıl sonra ilk kez davet edildi. Yeni dönem başkanı Macaristan'ın davetiyle, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos'ta toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gideceği belirtildi.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının her altı ayda bir düzenlediği gayrıresmi toplantıya beş yıl aradan sonra ilk kez davet edildi. İsmini Almanya'da 1974 yılında ilk kez yapıldığı Gymnich Kalesi'nden alan toplantı, Brüksel'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya katılmak üzere 29 Ağustos'ta Brüksel'e gidecek.

Davet, AB içinde Rusya'ya yakınlığı ile dikkat çeken Macaristan'ın dönem başkanlığında geldi.

‘AB'NİN DİYALOG ARAYIŞI’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öcü Keçeli, Ankara'nın bu daveti olumlu karşıladığını belirterek "AB’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz" diyen Keçeli, "Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir" yorumunu yaptı.

Keçeli, "bu olumlu yaklaşımın Gymnich Toplantıları ile sınırlı kalmaması gerektiğini" belirterek, "İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve vize serbestisi sürecinde somut adım atılması çağrısı da yaptı.