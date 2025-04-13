5 yıldır aranıyordu, Kadıköy’de yakalandı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2020 yılından beri aranan H.C.K., Kadıköy’deki saklandığı evde yakalandı. 3 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2005 yılında İstanbul ilinde meydana gelen ‘dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 7 adet aranması ve toplam 15 yıl hapis cezası bulunan H.C.K. isimli şahsı yakaladı. 2020 yılından beri aranan şüpheli şahıs Kadıköy’deki saklandığı evinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne sevk edilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.