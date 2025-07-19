5 yıldızlı otelde toplantıdan tasarruf edilmedi

Kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının sembolü halini aldı. AKP hükümetleri döneminde çok sayıda kamu kurumu, mülkiyetinde bulunan tesislere rağmen toplantı ve organizasyonlar için beş yıldızlı otelleri tercih etti. Kamunun toplantı ve organizasyonları kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımları için kamunun bütçesinden milyonlarca lira çıktı.

KAMUDA TASARRUF YİNE LAFTA KALDI

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen şatafatlı toplantı ve organizasyonlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı genelgede, harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek kamu kurumlarına, “Toplantıları mümkün olduğunca az personel ve çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirin” uyarısı yapıldı.

HARCAMADA YÜZDE 67’LİK ARTIŞ

17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ndeki uyarıların etkisizliği, kamu idarelerinin bütçe verileri ile ortaya konuldu. 2024 yılının ocak-haziran döneminde 203 milyon 26 bin TL olan kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar için yapılan hizmet alımlarının bedeli, 2025 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 67 oranında arttı.

Kamu kurumlarının 2025 yılının ilk yarısındaki 338,4 milyon TL’lik toplantı ve organizasyon giderinin aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

Ocak: 5 milyon 59 bin TL

Şubat: 19 milyon 306 bin TL

Mart: 39 milyon 144 bin TL

Nisan: 56 milyon 136 bin TL

Mayıs: 133 milyon 568 bin TL

Haziran: 85 milyon 245 bin TL

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GENELGE KÂĞIT ÜZERİNDE

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamunun fahiş toplantı ve organizasyon giderlerine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının bedelinin yurttaşa ödetildiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı genelgeye göre kamu kurumlarının toplantıları çevrimiçi yapması, giderleri kısmaları gerekiyordu. Ancak ortaya çıkan rakamlara baktığımızda görüyoruz ki genelge yine kağıt üstünde kalmış. Gerçek tasarruf yurttaşın sofrasından, cebinden değil, kamu israflarından yapılır. Cumhurbaşkanı fedakarlığı hep milletten istiyor. Biraz da kendi bürokratlarından istesin.”