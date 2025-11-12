5 yıllık yargı sürecinde Ankapark pas tuttu

Melih Gökçek’in, “Dünyanın en büyük tema parkı olacak" iddiasıyla 2013 yılında yapımını başlattığı Ankapark, ilgi görmeyince koca bir hurda yığınına dönüştü.

AOÇ arazisi talan edilerek inşa edilen tesise yönelik her yeni adım, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanılması ile sonuçlanarak maliyeti 801 milyon dolara ulaştı. Tesise işletmeci bulmakta da zorlanıldı. Tesisin işletmesinin kiralanması kapsamında 20 Eylül 2018 tarihinde yapılan altıncı ihalede park, 29 yıllığına bir şirkete kiralandı.

Eylül 2018’de Ankapark’ı kiralayan şirketin sahibi, tesisin inşası sürecinde de belediyeye yüz milyonlarca liralık oyuncak sattı. Gökçek döneminde belediyenin, Ankapark’ı işleten firmanın başında yer alan G.B. ile akrabaları A.B. ve M.A.B.’nin yöneticileri arasında yer aldığı bir şirketten 25 milyon 24 bin avroluk oyuncak aldığı belirlendi.

HUKUKİ MÜCADELE

Fahiş harcamalara karşın firma, tesisi işletemedi. 31 Mart 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, “Ankapark ne olacak?” sorusu gündeme geldi. CHP’li Mansur Yavaş idaresindeki belediye, koca bir dinozor çöplüğüne dönüşen tesisin belediyeye devri için hukuki mücadele başlattı.

Ankapark ile ilgili Yavaş’a soruşturma açılacağı iddiası, gözlerin yeniden tesise çevrilmesine neden oldu. ABB’nin Yavaş döneminde tesise yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin ardından hazırlanan rapor ise Ankapark’ın Yavaş yönetiminde "çürütülmediğin” ortaya koydu.

BirGün, ABB’nin Mayıs 2020, Ekim 2020, Haziran 2021 ve Aralık 2021’de Ankapark’ta gerçekleştirdiği denetimlerin sonuç raporlarına ulaştı. Raporlar, yargı süreci dolayısıyla müdahale edilemeyen dönemde tesisin çürüdüğünü gösterdi.

Ankapark’a yönelik 14 Mayıs 2020 tarihinde hazırlanan raporda işletmecinin, “Tesisi zamanında açmadığı için” kesilen 1 milyon 84 bin 931 TL’lik cezayı ödemediği kaydedildi. Öte yandan oyun grupları, havuz, yürüme yolları ve yeşil alanlarda gerekli bakım, onarım ve diğer işlerin yapılmadığı da raporda vurgulandı. Tesisteki bakım, onarım işlemlerinin de can güvenliği ve fen kurallarına uygun yapılmadığı ifade edildi. Belediye görevlileri, oyuncak ve oyun gruplarında hızlı deforme nedeniyle değer kaybı oluştuğunu da rapora yazdı.

ABB, 17 Ekim 2020 tarihinde tesisin kapısını bir kez daha çaldı. İlk rapordaki tespitlerin aynen korunduğu ikinci raporda, “Oyun grupları, havuz, yürüme yolları ve yeşil alanlarda gerekli bakım onarım ve diğer işler yapılmamıştır. Yangın sistemlerinde eksiklik vardır. Gişe denetimleri için idaremize gerekli evrak ve dokümanlar sağlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

İlk ve ikinci denetim raporunda belirtilen sorunların giderilmemesi üzerine belediye, tesise yönelik üçüncü ve dördüncü denetim raporlarını hazırladı. Tesisin önce Gökçek, ardından ise işletmeci tarafından çürümeye terk edildiğinin belgesi niteliğindeki raporlarda, özetle şunlar sıralandı:

“Elektrik, su, doğal gaz ve internet aboneliklerinin faiz hariç 1 milyon 266 bin TL faturalarının ödenmediği, ilk yıl belediyeye ödenmesi gereken ücretin ödenmediği, sigortaların yenilenmediği, periyodik bakım onarım çalışmalarının yapılmadığı, oyuncakların temel ankrajlarının kesilmiş olduğu ve temellerin işlevsiz hale geldiği belirlenmiştir. Ayrıca alandaki peyzaj öğelerindeki hasarın artık geri dönülemez noktaya geldiği görülmüştür.”