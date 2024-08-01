50-100 yıllık zeytin ağaçları küle döndü

Haber Merkezi

İzmir’in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 16.47’de çıkan yangın, 19 saat sonra dün kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu’na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Özellikle mangal ve ateş konusunda uyarıyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, mangal yakmayın, geleceğimizi karartmayın" diye konuştu. Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi 33 yaşındaki İ.A. gözaltına alınmıştı. Muğla’nın Ortaca ilçesinde de yangın çıktı. Yangına gün boyu müdahale sürdü.