50 bin kişi bugün sandık başında

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen, bugün oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

HABER MERKEZİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin ardından sonuçlara yapılan itirazlar sonucu bugün 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karara göre, bugün Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak.

• HİLVAN BELEDİYESİ: Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi yenilenecek.

• PINARBAŞI BELEDİYESİ: Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP’nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

• GÜZELYURT BELEDİYESİ: Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

• GÜNEYKAYA BELDE BELEDİYESİ: Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya’da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.

• BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDE BELEDİYESİ: Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti. Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AKP, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.