50 bin kişiyi mağdur etmişti: Bursa'da konkordato ilan eden şirkete dolandırıcılık operasyonu

Bursa’da konkordato ilan eden inşaat firmasına ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında, 16 Haziran’da konkordato ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Atış Yapı’nın sahibi Hüsamettin Atış ile oğulları Ahmet Atış ve Metin Atış ile birlikte iki daha gözaltına alındı.

Şirketin özellikle Smart ve Babylon projeleri üzerinden binlerce aileyi mağdur ettiği iddia edilmişti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şirketin konkordato ilanından sonra da daire satışlarına devam ettiğini iddia etmişti.

AKP PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken şirketle protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yollarının yapılması için Atış Yapı'ya yetki verilmişti.