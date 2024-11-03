50 bine yakın çocuk risk altında

Öz ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının 168 bin 924’e çıktığı Türkiye’de sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve istismara maruz bırakılma riski bulunan çocuk sayısı da çarpıcı boyuta ulaştı.

Aile Bakanlığı’na bağlı, “Çocuklar Güvende” ekiplerinin tespit ettiği sokakta çalıştırılan çocuk sayısının 50 bine dayandığı öğrenildi.

Türkiye’de Haziran 2024 itibarıyla 169 bine yakın çocuğu ailesinden koparılma tehdidi ile karşı karşıya bırakan derin yoksulluk, sokakta çalıştırılan çocukların sayısında da artışa yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, “Çocuklar Güvende” ekiplerinin Haziran 2017-Haziran 2024 döneminde yaptığı saha çalışmaları ile sokakta çalıştırılan on binlerce çocuk belirlendi.

ON BİNLERCE ÇOCUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çocuk işçiliği ile mücadele” kapsamında Türkiye genelinde 362 mobil ekip oluşturdu. Ekipler çalışmalarına, 12 Haziran 2017 tarihinde başladı. Bakanlık, Haziran 2017’den Haziran 2024’e kadar gerçekleştirilen tarama çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan çocuk sayısının 49 bin 251’e ulaştığı kaydedildi.

AİLELERE ADLİ İŞLEM

Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışmaların ardından bin 521 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam 8 bin 881 çocuk hakkında ise eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alındı. Sokakta çalıştırıldığı belirlenen çocuklardan 14 bin 236’sının ailesi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yönlendirildi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 760 çocuk ise ailesinin yanından kurum bakımına alındı.