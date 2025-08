50 derece sıcaklıkta iğne ile tarih kazıyorlar

Dünyanın en büyük mermer kentlerinden 2500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nde, güneş ışınlarının mermere de yansıması ile sıcaklık 50 dereceye ulaştı. Kazı çalışmalarında yer alan işçi kadınların büyük bölümü Yatağan ve kırsal mahallelerinden oluşan kazı ekibi, zorlu şartlara rağmen kazı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan ve "Aşkın ve Gladyatörlerin Kenti" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, kavurucu sıcaklara rağmen devam ediyor. Yaz aylarında mermerin güneşi yansıtmasıyla birlikte bölgede hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Bu zorlu şartlarda çalışan arkeologlar ve işçiler, tarihin izlerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir özveri gösteriyor.

Büyük bölümü kadınlardan oluşan kazı ekibi, fırça ve iğnelerle titizlikle çalışarak her bir eseri adeta sabırla ortaya çıkarıyor. Kazı alanında elde edilen eserler, antik döneme ışık tutarken; Stratonikeia, arkeoloji dünyasında önemini her geçen gün daha da artırıyor.

Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Bilal Söğüt, çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Stratonikeia ve Lagina’da antik dönemde günümüze ulaşan yapılarda kazı restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Hakikaten hava bugünlerde sıcak. Onlarla ilgili alınabilecek tüm tedbirleri alıyor ve belli dönemlerde molaları uzatıyoruz. Buna rağmen de yani hakikaten arkadaşlarımızla birlikte hep ekip halinde çalışmalarda sürdürüyoruz. Ciddi tedbirleri almanın dışında hakikaten fazla yapacağımız da bir şey de yok. Ya gerçekten, hakikaten sıcak. Onların etkilemeyecekleri, ya da onların en azından ciddi anlamda korumadır, çadırdır, ya da belli dönemde molalar vermek, ya da onları ayranlarla, sodayla takviye etmek gibi elimizden geleni yapıyoruz ve dikkatli bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Hem sıcağa bakıyoruz, hem de çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Bazen onlara sıcakta şimdi biraz mola verin, oturun dediklerinde yüzleri asılıyor. Ya sanki onlara hakikaten farklı bir şey söylemiş gibi. Ve bu ciddi anlamda buranın insanlarının, bölgenin insanlarının, bu Yatağan’ın mahallelerinden gelen sultanlarının buraya sahiplendiğini ve buraları hakikaten ciddi anlamda fedakârlık çalışmalarıyla yürüttüklerini gösteriyor. Ben onun için de hakikaten gurur duyuyorum. Onların hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz çadırın altında olmasına rağmen yerinde bir sıcaklığı var. İnsanlar hakikaten kışın soğuk olmaması için altına minder alıyor. Şimdi de yer sıcak olmasın diye altına minder alıyorlar. Ama ona rağmen onların hepsi de daha çok şey görmek, daha çok şey öğrenebilmek anlamında fedakarca çalışmaları yürütüyorlar. Tüm ekip arkadaşlarım şeylere rağmen, yani ben hakikaten sıcağa dikkat edin, molaları uzatın dememe rağmen bazen onlar kendilerini kaptırdıkları da oluyor. Ama biz elimizden gelen tedbirlerin tamamını da alıyoruz. Hakikaten o arkadaşlarımızın hepsi de, çalışanların hepsi de fedakarca o çalışmaları yürütüyorlar. Bence Yatağan’da Yatağanlılar Stratonikeia’ya sahip çıkıyorlar" dedi.

(BY)