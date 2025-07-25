50 gündür tek damla su yok

Kutay TOKER

Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen sürede etkilenen kentlerdeki sorunların çoğuna hâlâ çözüm bulunamadı. Depremden en fazla hasarı alan Hatay ise yıllardır su kriziyle sınanıyor.

Hatay’daki birçok mahallede uzun zamandır su kesintileri devam ederken yurttaşların su ihtiyacı tankerler aracılığıyla getirilen çamurlu suyla karşılanıyor. Reyhanlı ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ise bu sorunu yaşayan mahalleden yalnızca biri. Yaklaşık bir aydır musluklardan su akmadığını ve suya erişemediklerini söyleyen Bayır Mahallesi sakinleri yetkililerden acil çözüm talep etti. Mahalle sakinleri adına konuşan İlyas Ahlas, BirGün’e sorunları anlatarak “Neredeyse 50 gündür suya erişemiyoruz geride bıraktığımız 28 günde ise bir damla dahi musluk suyu kullanmadık” dedi.

Sorunlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) başta olmak üzere Hatay Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiklerini anlatan Ahlas, mahallelinin sadece tankerlerle dağıtılan suya ulaştığını söyledi. Ahlas şöyle devam etti: “Son çare olarak eylemler yaptık ancak bunun karşılığında da tankerle getirilen sudan başka bir çözüme ulaşamadık. Mahalleli biten tanker suyuna erişmek için tekrar tekrar talepte bulunmak zorunda kalıyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz, bitkilerimizi sulayamıyoruz.”

Ahlas, Hatay halkının susuzluk ile ilk kez mücadele etmediğini, sık sık su kesintisi yaşadıklarını da aktararak ulaştıkları tanker suyunun taşıma sürecinde kirlendiğini söyledi.