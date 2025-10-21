50 ilde FETÖ operasyonu: 154 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 286 şüpheliden 154'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili ekipleriyle birlikte yapılan ve aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Son 1 aydır devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Şüpheliler terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı." ifadelerini kullandı.