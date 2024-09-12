50 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kg uyuşturucu ele geçirildi, 316 şüpheli yakalandı
50 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüpheli yakalanırken, 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.
Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
5️⃣️0️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-38” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 12, 2024
5️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣2️⃣1️⃣ Bin 9️⃣7️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣1️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
Aziz… pic.twitter.com/BWS28iIctG