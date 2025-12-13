50'nci yılında Onurla Dev-Genç etkinliği sürüyor

Ankara'daki MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik Dergisi'nin 50'nci yılında Onurla 50 Yıl Dev-Genç etkinliği düzenleniyor. Kuşaktan kuşağa Dev-Gençlilerin konuştuğu etkinlikte kronolojik olarak 1965-1971, 1975-1980, 1985-1990, 90'lardan AKP'li yıllara ve 19 Mart ve Sonrası'ndan konuşmacılar yer alıyor.

OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU: "1975'TE DEVRİMCİ GENÇLİK DERGİSİ BÖYLE KURULDU"

Panelde konuşma yapanlar arasında Türkiye devrimci mücadelesinin önemli isimlerinden Oğuzhan Müftüoğlu ve Bülent Forta da bulunuyor.

Panelde konuşan Oğuzhan Müftüoğlu özetle şunları söyledi:

"1965 Kıbrıs krizi ile Türkiye'de genis kesimler ABD'yi sorgulamaya başladı ve bu sayede Türkiye'de batıya kıyasla daha antiemperyalist yanları ağır basan bir 68 hareketi kuruldu. MDD-SD ayrışması içerisinden Dev Genç fikri doğdu. Vietnam'ı, Latin Amerika devrimlerini, Küba Devrimi'ni savunan, Türkiye'nin de kendi koşullarında devrimini savunan bu hareket, nihayetinde Kızıldere ile sonuçlandı. Ben yakalanana kadar onlarla beraberdim, Dev Genç yöneticisiydim.

74'te hapishaneden çıktıktan sonra hayatta kalan tüm eski arkadaşların yön değiştirdiğini, fikir değiştirdiğini gördüm, Maoculuk, Arnavutçuluk gibi. Biz üniversitelerdeki yeni genç arkadaşlarla geleneği reddetmeyen, üzerine bir şeyler koymaya çalışan bir harekete giriştik. 1975'te Devrimci Gençlik Dergisi böyle kuruldu, yeni koşullara uygun biçimde yenilenen bir devrimci hareket olarak."

Panelde konuşan bir diğer isim ise Bülent Forta'ydı. Forta şunları söyledi:

"Biz Denizlerin, Mahirlerin yaptıklarından etkilenerek, onlardan öğrenerek devrimci olduk. Daha dün gibi Kumrular sokakta dergiyi kurduğumuz zamanlar. Bir yandan da 100 yıldır sürüyor gibi, burada 5 kuşaktan Devrimci Genç var, bunu kuşaktan kuşağa sürdürebilmek önemli olan. Kalabalık olduğumuz kadar yalnızız da, bugün Behçet Dinlerer'i kaybettiğimiz gün, en iyi arkadaşlarımı 12 Eylül'de kaybettim, Necdet Erdoğan Bozkurt, Behçet, Aydın Erol. Ancak bir duygusallıkla değil, bir fikir için öldüler, biz eksikliklerinde yalnız da olsak yaşamlarını verdikleri fikri yeni kuşaklarla yaşatmaya çalışıyoruz hâlâ."