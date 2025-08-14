50. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain oldu

Süper Kupa Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham karşılaştı. PSG normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarda 4-3 kazanarak Süper Kupayı müzesine götürdü.

2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile son UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Tottenham İtalya'nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 22.00’da başlayan karşılaşmayı Portekiz hakem Joao Pinheiro yönetti. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılarda 4-3'lük skorla kazanan PSG oldu.

Tottenham 39. dakikada Micky van de Ven’ün attığı golle PSG karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda da Tottenham 48. dakikada Romero’nun golüyle skoru 2-0 yaptı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee ile skoru 2-1 yaptı. 90 artı 4'te Gonçalo Ramos skoru belirleyen golü attı ve karşılaşma 2-2 oldu.

Normal süresi 2-2 sona eren maçta direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında da 4-3'lük skorla 50. UEFA Süper Kupa'nın sahibi PSG oldu.