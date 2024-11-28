50 yıl sonra bir ilk: Astım atağına yeni bir tedavi yöntemi bulundu

Bilim insanları, astım krizlerine karşı yeni bir tedavi yöntemi bulunmuş olabileceğini açıkladı.

İngiltere’de doktorlar, ‘Benralizumab’ adlı ilacın klinik denemesini yaptı. İlacın klinik denemesi, hastalığı şiddetli yaşayan kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlüklerinin tedavisinde ve geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olduğunu gösterdi. Astım atakları için 50 yıldır geliştirilen bu ilk yeni tedavi, doktorlar ve hastalar tarafından ‘ezber bozan’ olarak tanımlandı.

Monoklonal antikor, özellikle ‘eozinofilik’ astım olarak adlandırılan hastalığı olan kişilerin akciğerlerini istila ederek hava yollarının şişmesine ve kapanmasına yol açan beyaz kan hücrelerini hedef alıyor. Bu astım türü, hastalığın tüm acil alevlenmelerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Aynı biyolojik mekanizma, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) tüm şiddetli alevlenmelerinin üçte birinin altında da yatıyor.

"EZBER BOZAN BİR GELİŞME OLABİLİR"

Fakat King's College London'daki araştırmacılar, atak sırasında akıllı ilaç enjeksiyonu yapılan astım veya KOAH hastalarının, dört hafta sonra hırıltılı solunum, nefes darlığı ve diğer semptomlardan muzdarip olma olasılıklarının daha düşük olduğunu belirledi.

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Mona Bafadhel, “Bu, astım ve KOAH hastaları için ezber bozan bir gelişme olabilir” dedi.

Asthma + Lung UK yardım kuruluşundan Dr. Samantha Walker ise “Akciğer rahatsızlığı olan insanlar için harika bir haber. Ancak bunun 50 yıldır ilk yeni tedavi olması dehşet verici ve akciğer sağlığı araştırmalarının ne kadar yetersiz finanse edildiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.