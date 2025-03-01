50 yıl sonra gelen görme umudu

Çorum’da 50 yıl önce gözüne kireç kaçması neticesinde görme kaybı yaşamaya başlayan kadının görme umudu, 72 yaşında yapılan kornea nakli ile yeniden doğdu.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’ne sol gözünde görme kaybı şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki Nurcihan Büyükkayıkçı’nın yapılan muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını tamamen kaybettiği tespit edildi. Yapılan görüşmede, hastanın yaklaşık 50 yıl önce boya badana yaptığı sırada sol gözüne kireç kaçtığı ve o günden itibaren görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Ulusal kornea nakli bekleme listesine alınan hastaya, uygun verici korneanın bulunmasının ardından nakil başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası klinik takip süreci devam eden hastanın hastanın görme fonksiyonunda belirgin iyileşme gözlemlenmeye başlandı.

Hastayı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk’den hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.



Daha farklı daha kapsamlı daha nitelikli iş ve ameliyatlar yapma gayreti içerisindeyiz"

Hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, "Bütün bu çalışmalarımızda bizlere yardımlarını esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Hitit Üniversitesi Rektörlüğümüz ve Tıp Fakültesi Dekanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni olan göz hastalıkları kliniğimiz, bizim en büyük en kapsamlı ve en fazla asistanı bulunan çok hızlı klinikleşebilmiş ve kurumsallaşabilmiş kliniklerimiz arasında. Burada nitelikli insan kaynağımız halkımızın geniş bir kitlesine ithafen göz hastalıklarının muayenelerini gerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda sürekli daha farklı daha kapsamlı daha nitelikli iş ve ameliyatlar yapma gayreti içerisindedir. Nitekim uzun süredir altyapısını hazırlamaya çalıştığımız ve bugün itibari ile kornea nakli gerçekleştirilen hastamız bunun en somut örneğidir. Buradan tekrar göz hastalıkları kliniğimizde başta Ana Bilim Dalı başkanımız Doç. Dr. Tayfun Şahin ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Selim Cevher ile Uzman Dr. Caner Öztürk hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza ve destek personelimize teşekkür ediyorum" dedi.



Rutin hastaları muayene etmek değil, özellikli işlemler yapabilmeyi hedefliyoruz"

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Göz Hastalıkları Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tayfun Şahin ise, "Amacımız bizim burada sadece rutin hastaları muayene etmek değil, özellikli işlemler yapabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de göz hastalıkları branşında önemli olan alt branşlaşmayı yapabilmeye çalışıyoruz. Bize başvuruda bulunan kişi 72 yaşında bir kadın hastamızdı. Yaklaşık 50 yıl önce boya işlemi sırasında gözüne kireç kaçması nedeniyle korneasında yanık oluşmuş. Bu hastamızın kornea nakline uygun olduğuna karar verdik. Daha sonra ise gerekli yerden uyumlu kornea bulundu. Gelen korneayı hastamıza özen ve titizlik çerçevesinde cerrahi ekibimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Kornea naklini gerçekleştirmemizde emeği geçen Uzman Dr. Caner Öztürk ile Doç. Dr. Selim Cevher’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hastamız şu an için iyileşme sürcesinde. Yavaş yavaş görme duyusunun artacağını düşünüyoruz. Teyzemiz inşallah yakın bir zamanda iyi bir görme duyusuna kavuşur. Keratoplasti gibi önemli bir ameliyatı yapmamızı sağlayan hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, ve tüm sağlım personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bize altyapı desteği sağlayan mevcut şartlarımızı güzelleştiren Başhekimimiz ve hastane yönetiminede teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Çok şükür sağlığıma kavuştum"

Görme umudu yeniden yeşeren Nurcihan Büyükkayıkçı ise doktorlara teşekkür ederek, "50 sene önce gözüme kireç kaçması nedeniyle rahatsızlık çekiyordum. Şimdi kornea nakli gerçekleştirildi. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Buradan Sağlık Bakanlığına, Başhekime, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.