50 yıl sonra Türkiye: Veganlar okuyucuyla buluşuyor

Yazar Mehmet Mollaosmanoğlu'nun yeni romanı Veganlar okurlarıyla buluşuyor.

İnkilap Kitabevi'nden çıkan Veganlar, distopik çerçevesiyle 50 yıl sonranın Türkiye’sini ele alıyor.

Kitapta, ana karakter Tarhan ile sosyal, siyasi ve ekonomik düzen ve yönetim zafiyeti gözler önüne seriliyor.

Okurun birçok kavramı sorgulamasına, günümüz Türkiye’si ile geleceğin Türkiye’si arasında da bir kıyas yapmasına yardımcı oluyor.

Modern Türk edebiyatı yazarı Mehmet Mollaosmanoğlu’nun Veganlar kitabında et ve hayvan ürünleri tüketimi yer alıyor.

Kitapta, çevreci iktidarların yönetime geldiği ve siyasi/sosyal yaşamın değişmesiyle aslında hiçbir şeyin değişmediği, geçmişte olduğu gibi iktidarların yeni kullanışlı sopasının "çevre" olduğu, sosyal çürümenin ve uçurumların sıradan halk üzerindeki ezici etkisinin artarak sürdüğü anlatılıyor.

MEHMET MOLLAOSMANOĞLU KİMDİR?

İnşaat mühendisi olan yazar Alanya doğumludur ve halen aynı şehirde mesleğini sürdürmektedir. Ressam Seher Mollaosmanoğlu ile evlidir, Servet ve Ateş adında iki oğlu vardır. Yazarın ulusal mecralarda yayımlanmış gezi yazıları, bir de seyahat blogu bulunmaktadır.

Yılın belirli zamanlarını Peru, Bolivya ve Şili’de geçirir. And yerlileri olan Quechua ve Aymara halklarının kültürleri, Amazon ormanlarına has şaman ayinleri ve Atacama Çölü’ndeki sosyal yaşam, kitaplarında genişçe yer alır.

Eserlerinden bazıları Hırvatçaya, Makedoncaya, Arnavutçaya, Azerbaycan Türkçesine ve İngilizceye çevrilmiştir. İlk eseri Ataerkil 2007 yılında olmak üzere, Veganlar’la birlikte yazarın toplamda on üç adet kitabı yayımlanmıştır. Ataerkil-Ata Mezarlığı-Kaderler Tableti ise üçlemedir.