50 yılı aşkın süredir kullanılmamıştı: John Lennon'un akustik gitarı rekor fiyata satıldı

The Beatles grubunun üyesi John Lennon’un akustik gitarı 2.85 milyon dolara satıldı. Grubun 1965 tarihli Help! albümünün ve filminin kayıtlarında kullanılan 12 telli Hootenanny akustik gitar, 50 yıldan uzun bir süredir görülmemiş ve herhangi bir müzisyen tarafından kullanılmamıştı.

The Beatles grubu üyesi, 1980 yılında New York'ta öldürülen savaş karşıtı ünlü müzisyen John Lennon'ın ikonik 1964 Framus “Help!” Hootenanny akustik gitarı ABD'de düzenlenen açık artırmada 2,85 milyon dolara alıcı buldu.

Merkezi Beverly Hills California'da olan Julien's Auctions Müzayede Evi, New York Times Meydanı'ndaki Hard Rock Cafe'de düzenlediği açık artırmada, çoğunluğu Lennon'a ait olan ünlü "Müzik İkonları" etkinliğinde eşyalarını satışa sundu.

The Guardian'ın aktardığına göre Beatles'ın 1965 tarihli Help! albümünün ve filminin kayıtlarında kullanılan 12 telli Hootenanny akustik gitar, 50 yıldan uzun bir süredir görülmemiş ve herhangi bir müzisyen tarafından kullanılmamıştı.

Müzayede şirketinin CEO'su David Goodman, “John Lennon'ın kayıp Hootenanny gitarının satışıyla yeni bir dünya rekoru kırdığımız için kesinlikle çok heyecanlı ve onurluyuz” dedi.

1960'ların başında Bavyeralı Framus firması tarafından üretilen gitar, Help! filminde grubun You've Got to Hide Your Love Away şarkısını seslendirdiği sahnede görülmüştü. Ayrıca Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face ve Girl albümlerinin kayıtlarında ve George Harrison'ın çaldığı Norwegian Wood albümünün ritim parçasında da kullanıldı.