50 yıllık adalet arayışı sonuç verdi: Bill Cosby, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Bir dönemin en tanınmış televizyon yıldızlarından Bill Cosby, 1972 yılında Donna Motsinger’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davada suçlu bulundu.

Mahkeme, 88 yaşındaki Cosby’nin Motsinger’e 59,25 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

1980’lerde yayımlanan ve büyük ilgi gören “Cosby Ailesi” dizisiyle ün kazanan Cosby hakkındaki dava, Habertürk’ün aktardığına göre, davacı Donna Motsinger’in 1972’de California’da yaşandığını belirttiği bir olaya dayanıyor.

Motsinger, Cosby’nin kendisine uyuşturucu verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Jüri, görülen davada Cosby’yi cinsel saldırıdan sorumlu tutarak yüksek miktarda tazminat ödenmesine karar verdi.

2023 yılında dava açan 84 yaşındaki Motsinger, olay sırasında bir restoranda garson olarak çalıştığını ve Cosby’nin sık sık buraya geldiğini ifade etti. Cosby’nin kendisini San Carlos’taki bir gösterisine davet ettiğini söyleyen Motsinger, yolculuk sırasında Cosby’nin kendisine şarap verdiğini ve ardından kendini kötü hissetmeye başladığını anlattı.

Motsinger'in anlattıklarına göre Cosby, daha sonra kendisine aspirin olduğunu söylediği bir madde verdi. Motsinger bilincini kaybedip yeniden kazandığında evinde yalnızca iç çamaşırlarıyla uyandığını ve cinsel saldırıya uğradığını fark ettiğini dile getirdi.

50 YILLIK ADALET ARAYIŞI

Motsinger’in dava açabilmesi, California’da cinsel saldırı davalarına ilişkin zaman aşımı sürelerinin genişletilmesiyle mümkün oldu. Jüri kararının ardından açıklama yapan Motsinger, bu süreci yaklaşık 50 yıl süren bir adalet arayışı olarak tanımladı.

Uzun yıllar boyunca eğlence dünyasının en popüler isimlerinden Cosby, son on yılda hakkında ortaya çıkan çok sayıda cinsel taciz suçlaması nedeniyle itibarını büyük ölçüde kaybetti. Cosby’yi benzer yöntemlerle cinsel saldırıyla suçlayan birçok kadın bulunurken bu iddiaların bir kısmı yargıya da taşındı.

2022 yılında verilen bir başka mahkeme kararı da Cosby’nin 1975’te Playboy malikanesinde 16 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya koymuştu.