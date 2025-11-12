500 bin sosyal konut projesi: Hangi ilde kaç konut var?

AKP tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başladı. Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilk gün yaklaşık 1 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.

Projeye başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler hariç aynı olmadan il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

Emeklilerin proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması ve proje ili nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları adına daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.

Aylık hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalaması, İstanbul hariç en fazla net 127.000 TL, İstanbul için ise 145.000 TL olması gerekiyor.

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR

TOKİ’nin sitesinde 81 ilde kaç konut yapılacağı da açıklandı. En çok konut 100 bin ile İstanbul’a yapılacak.

İl il konut sayıları şöyle:

Kırklareli: 2 bin 255

Edirne: 2 bin 530

Çanakkale: 3 bin 276

Tekirdağ: 6 bin 865

İstanbul: 100 bin

Yalova: 1.865

Kocaeli: 10 bin 340

Bursa: 17 bin 225

Balıkesir: 7 bin 548

İzmir: 21 bin 20

Manisa: 7 bin 759

Aydın: 6 bin 973

Muğla: 6 bin 197

Denizli: 6 bin 370

Burdur: 2 bin 26

Uşak: 2 bin 558

Kütahya: 3 bin 592

Bilecik: 1.419

Sakarya: 6 bin 633

Düzce: 2 bin 470

Bolu: 1.950

Eskişehir: 6 bin 25

Afyon: 4 bin 370

Isparta: 2 bin 889

Antalya: 13 bin 213

Mersin: 8 bin 190

Karaman: 1.550

Konya: 15 bin 150

Ankara: 30 bin 973

Çankırı: 1.753

Karabük: 1.600

Bartın: 1.620

Kastamonu: 2 bin 380

Sinop: 947

Çorum: 2 bin 867

Kırıkkale: 1.689

Kırşehir: 1.633

Nevşehir: 2 bin 368

Aksaray: 2 bin 353

Niğde: 2 bin 604

Adana: 12 bin 400

Kayseri: 7 bin 562

Yozgat: 2 bin 858

Amasya: 2 bin 601

Samsun: 6 bin 397

Ordu: 3 bin 334

Tokat: 3 bin 392

Sivas: 3 bin 904

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Osmaniye: 2 bin 990

Hatay: 13 bin 289

Gaziantep: 13 bin 890

Kilis: 1.170

Adıyaman: 6 bin 620

Malatya: 9 bin 609

Giresun: 1.676

Gümüşhane: 940

Erzincan: 1.760

Tunceli: 775

Elazığ: 3 bin 825

Diyarbakır: 12 bin 165

Şanlıurfa: 13 bin 690

Mardin: 5 bin 357

Şırnak: 1.492

Siirt: 1.627

Batman: 3 bin 810

Muş: 2 bin 142

Bingöl: 2 bin 72

Erzurum: 4 bin 905

Bayburt: 723

Trabzon: 3 bin 734

Rize: 2 bin 42

Artvin: 1.020

Ardahan: 619

Kars: 1.730

Iğdır: 1.200

Ağrı: 2.840

Van: 6 bin 803

Bitlis: 2 bin 363

Hakkari: 1.557