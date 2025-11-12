500 bin sosyal konut projesi: Hangi ilde kaç konut var?
"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı. TOKİ'nin sitesinde ilde kaç konut yapılacağı da açıklandı.
AKP tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başladı. Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilk gün yaklaşık 1 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.
Projeye başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler hariç aynı olmadan il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.
Emeklilerin proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması ve proje ili nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları adına daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.
Aylık hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalaması, İstanbul hariç en fazla net 127.000 TL, İstanbul için ise 145.000 TL olması gerekiyor.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.
Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR
TOKİ’nin sitesinde 81 ilde kaç konut yapılacağı da açıklandı. En çok konut 100 bin ile İstanbul’a yapılacak.
İl il konut sayıları şöyle:
Kırklareli: 2 bin 255
Edirne: 2 bin 530
Çanakkale: 3 bin 276
Tekirdağ: 6 bin 865
İstanbul: 100 bin
Yalova: 1.865
Kocaeli: 10 bin 340
Bursa: 17 bin 225
Balıkesir: 7 bin 548
İzmir: 21 bin 20
Manisa: 7 bin 759
Aydın: 6 bin 973
Muğla: 6 bin 197
Denizli: 6 bin 370
Burdur: 2 bin 26
Uşak: 2 bin 558
Kütahya: 3 bin 592
Bilecik: 1.419
Sakarya: 6 bin 633
Düzce: 2 bin 470
Bolu: 1.950
Eskişehir: 6 bin 25
Afyon: 4 bin 370
Isparta: 2 bin 889
Antalya: 13 bin 213
Mersin: 8 bin 190
Karaman: 1.550
Konya: 15 bin 150
Ankara: 30 bin 973
Çankırı: 1.753
Karabük: 1.600
Bartın: 1.620
Kastamonu: 2 bin 380
Sinop: 947
Çorum: 2 bin 867
Kırıkkale: 1.689
Kırşehir: 1.633
Nevşehir: 2 bin 368
Aksaray: 2 bin 353
Niğde: 2 bin 604
Adana: 12 bin 400
Kayseri: 7 bin 562
Yozgat: 2 bin 858
Amasya: 2 bin 601
Samsun: 6 bin 397
Ordu: 3 bin 334
Tokat: 3 bin 392
Sivas: 3 bin 904
Kahramanmaraş: 8 bin 195
Osmaniye: 2 bin 990
Hatay: 13 bin 289
Gaziantep: 13 bin 890
Kilis: 1.170
Adıyaman: 6 bin 620
Malatya: 9 bin 609
Giresun: 1.676
Gümüşhane: 940
Erzincan: 1.760
Tunceli: 775
Elazığ: 3 bin 825
Diyarbakır: 12 bin 165
Şanlıurfa: 13 bin 690
Mardin: 5 bin 357
Şırnak: 1.492
Siirt: 1.627
Batman: 3 bin 810
Muş: 2 bin 142
Bingöl: 2 bin 72
Erzurum: 4 bin 905
Bayburt: 723
Trabzon: 3 bin 734
Rize: 2 bin 42
Artvin: 1.020
Ardahan: 619
Kars: 1.730
Iğdır: 1.200
Ağrı: 2.840
Van: 6 bin 803
Bitlis: 2 bin 363
Hakkari: 1.557