500 bin sosyal konut projesi için son iki gün

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. Başvurular e-Devlet'te bugün (18 Aralık), bankalarda ise yarın (19 Aralık) sona erecek.

Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar depreme dayanıklı evlere kavuşacak. Projeye başvurularda son gün yarın.

Başvurular, 10 Kasım itibarıyla alınmaya başlandı. Proje, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 29 Aralık'ta hak sahipliği için kura çekimleri başlayacak. Kuralar, 27 Şubat 2026’da sona erecek.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA NASIL OLACAK?

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Başvuru sahiplerinin TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.