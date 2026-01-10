500 bin sosyal konut projesi: İlk teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kentteki sosyal konutlara ilişkin kura çekimi düzenlendi.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Projenin ilk kurasını 29 Aralık'ta Adıyaman'da çektiklerini ve toplamda 14 ilde kura çekimi yaptıklarını hatırlatan Kurum şunları söyledi: "İşte bugün de hem Bingöl'de 2 bin 59 konut için hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Antalya'mızdaki sosyal konutlarımızın 12 bini merkezde, 70'i Akseki'de, 200'ü Elmalı'da, 47'si Gündoğmuş'ta, 50'si İbradı'da, 196'sı Korkuteli'nde, 500'ü Manavgat'ta, 150'si de Serik'te olmak üzere projelerimizi çalıştık. Tabii şehit ve gazi yakınlarımıza, gençlerimize, 3 çocuk sahibi vatandaşlarımıza ayrıcalık veriyor olacağız. Onlar isimlerini beklerken ilk kurada çıkmazsa, genel kategorisinde bir şansları daha olacak.”

Konut teslim tarihine ilişkin konuşan Kurum, “Şimdi diyeceksiniz, bu güzel evleri, bu muazzam konakları ne zaman bitireceksiniz? Ben buradan, Antalyalı hemşerilerimin huzurunda, sürekli tuttuğumuz sözlerden birini daha vermek istiyorum. 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu projeyle tüm Türkiye kazanacak" dedi.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Başvuru sahiplerinin TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.