500 bin sosyal konut projesinin örnek daireleri tanıtıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı.

TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

1 MİLYON 235 BİN 169 BAŞVURU İSTANBUL'DA

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin yarın başlayıp, 3 gün sürmesi planlanıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.