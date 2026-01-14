500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı

Türkiye genelinde 500'ü aşkın şubesi bulunan Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44 hissesi satıldı.

Esas Private Equity ve Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding’in oluşturduğu konsorsiyum Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44 hissesini satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu her iki markanın markanın büyüme hedeflerini desteklemeyi ve operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Tavuk Dünyası 2015, Dürümle 2020 yılında kuruldu. Her iki şirketin çoğunluk hissesi Mediterra Capital tarafından yönetiliyor.