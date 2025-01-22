500 gün geçti ama hâlâ yakalanmadılar

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel tam 500 gündür yakalanamıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

AVUKATTAN PAZARLIK

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, şirketleri faaliyetlerini sürdüren, devlete dondurma satmaya devam eden iki firari sanığın 500 gündür yakalanmasını bekliyor.

Firarilerin avukatlığını üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise firari sanıkların yakalanmamasına isyan ederek, “Bugün Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firar edeli 500 gün oldu” dedi. Göksu, BirGün’e yaptığı açıklamada, “İnsanlar firariler için, ‘Devlet istese hemen bulur’ diyorlar. Genel olarak, adalete güven kalmamış. Fakat ben hâlâ adalet beklemekten vazgeçmiyorum. Bu süreçte firariler noterden şirketlerinin yönetim kurulu seçimine bile katılmış. Firariyken nasıl ve nerede imza atmışlar meçhul! Belli ki birilerinden yardım alıyorlar, zaten yardım almasalar, uluslararası çeteler bile yakalanıp tutuklanırken bu iki dondurmacının yakalanamaması garip olur” dedi.

TORUNUM 6 AYLIKTI

“Firarilerin kaçmasına yardım edenler tespit edildiğinde onlardan da davacı olacağını” açıklayan Göksu sözlerine şöyle devam etti: “Firariler için defalarca kırmızı bülten talebinde bulunduk ama reddedildi. Peki nerede bu firariler? Kahramanmaraş’ta bağ evlerinde olduklarına dair haberler alıyorum. İnsanlar firarilerin bağ evinde normal hayatlarına devam ettiklerini söylüyor, acı tarafı ise ihbar olsa da yakalanmayacaklarını düşünüyorlar. Firariler yakalama kararını haber alıp kaçmışlardı, o yüzden bu tür düşüncelere şaşırmıyorum. İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş emniyetinden daha etkin bir arama bekliyorum. Benim çocuklarım iki yıldır toprak altında, deprem olduğunda torunum Asude 6 aylıktı, yürüdüğünü konuştuğunu göremedik.

SANIK SANDALYESİ BOŞ

İki yıldır duruşmalarda sanık sandalyesi boş, ben her duruşmaya katılıyorum, mahkemeler sanki suçluları değil de biz mağdurları yargılamak için kurulmuş, yetmedi mi çektiklerimiz? Lütfen artık firariler bulunsun, evlatlarımı kaybettim bari adaletleri sağlansın, ben de köşeme geçip yasımı tutayım.”

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KAÇAK KAT ÇIKILMIŞ!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, depremde yıkılan Grand İsias Otel’e ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı.

Kararda, binanın depreme karşı güvenli olduğu hesapla gösterilmeden, projeye aykırı olarak binaya sonradan kaçak kat ilave ettikleri ve teknik şartlara aykırı davranıldığı belirlendi.