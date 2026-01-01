51,6 milyon TL’lik 11 çeşit döviz

TRT’nin 2024 yılı bilançosu TBMM’ye gönderildi. Tarafsız yayıncılık yükümlülüğüne uymadığı iddiasıyla eleştirilen ve dev bandrol geliri nedeniyle tartışılan kurumun kasa ve bankalardaki döviz mevcutları da bilanço ile ortaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurttaşa, “Yastık altındaki dövizleri bozdurma” çağrısı yaparken TRT’nin kasasının dövizle dolu olduğu belirlendi.

KASA DÖVİZLE DOLDU

TBMM’ye gönderilen Sayıştay’ın Aralık 2025 tarihli TRT raporunda, kurumun 2024 yılı bilançosu da yer aldı. Bilançoda, TRT’nin kasasında toplam 51 milyon 649 bin 694 TL’lik döviz mevcudu bulunduğu belirtildi. Kasadaki 51,6 milyon TL değerindeki dövizin 11 çeşit para birimine ait olduğu bildirildi.

Bilançoda, 11 çeşit para biriminden oluşan döviz varlığının para birimlerine göre detayları da paylaşıldı. TRT kasasında, 427 bin 540 avro, 471 bin 701 dolar ve 330 bin 677 sterlinin yanı sıra bulunun diğer bazı dövizler ve tutarları ise şöyle sıralandı:

İsviçre Frangı: 32 bin 488

Kanada Doları: 66 bin 697

Avustralya Doları: 34 bin 887

Çin Yuanı: 10 bin 789

Manat: 3 bin 164

Yeni İsrail Şekeli: 55 bin 725

∗∗∗

DEV BANDROL GELİRİ

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan TRT’nin 2018’de 1,7 milyar TL olan yurttaşlardan elde ettiği bandrol geliri 2024’te 25,8 milyar TL’ye fırladı. TRT, 2024’te kurum dışından temin ettiği haber programları için ise 5,4 milyar TL ödedi.