51 kişi öldü ama tutuklu sanık yok

BirGün / ANKARA

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremlerinde Antep’in Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin aileleriyle basın toplantısı düzenledi.

6 Şubat tarihli depremlerde Nizip’te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı’nda 51 kişi hayatını kaybetmişti. Müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve kardeşi Abdullah Devrim Sever’in statik ve mimari yapıya uymaması, kaçak kat inşa etmesi, beton dayanıklılığının olmaması gibi binanın yıkımına sebep olan pek çok şey dava dosyasındaki bilirkişi raporunda tespit edilmesine rağmen, soruşturmayı yürüten savcı sorumlular hakkında gözaltı ya da yurtdışı yasağı uygulamadı ve şahıslar yurtdışına kaçtı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca ve mağdur aileler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 19 Temmuz’da karar verilmesi beklenen davaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yalnızca 190 dava açıldığını ve 134 kişinin tutuklu olduğunu aktaran Karaca “50 bini aşkın insana mezar olan bu binalara ilişkin davalarda tek bir kamu görevlisi bile yargılanmıyor. Bütün bu davalarda iktidara yakın ya da iktidar mensubu olanlar tek tek serbest bırakılıyor, yurt dışına kaçmalarına göz yumuluyor” dedi.

Furkan Apartmanında 19 yaşındaki üniversite sınavına hazırlanan oğlu Emre Şahin'i kaybeden Seçkin Şahin “Biz yasamızı tutmamız gerekirken bir adalet mücadelesine girişmek zorunda kaldık. Bu adalet mücadelesinde bizi yıkan, üzen şeylerle karşılaştık. En önemlisi de içeride tutuklu sanık kalmamış olması. Böyle bir karar verilmesi bizi 6 Şubat depreminden daha fazla etkiledi” dedi.

Öte yandan deprem felaketinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının üçüncü duruşması bugün görülecek.

DEVAM EDECEĞİM

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Avukat Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Evlatlarıma söz verdiğim gibi adalet sağlanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

“Dosyamız tekrar bilirkişiye gitti, kervan pastanesi iç mimar ve binanın fennî mesulünün tutukluluğu devam ediyor. Dosyamızda olası kastla kasten adam öldürmekten 876’şar yıl hapis cezası ile yargılanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 11 Eylül 2023 tarihinden beri firari” ifadelerini kullanan Göksu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yakalama kararını haber aldıklarını düşünmeden edemiyorum çünkü 2 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da TEKNOFEST’e katıldıklarını medyadan biliyoruz, sonrasında Kahramanmaraş’a dönüyorlar ve nasıl oluyorsa yakalama kararı çıkar çıkmaz ortadan kayboluyorlar.”