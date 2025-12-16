51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın firari sanıkları hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan binanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin, Ömer Şahin, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici ile yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan ile taraf avukatları ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu’nun bulundukları şehirden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandığı duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan firari müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever katılmadı.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını iddia etti.

SAVCI REDDİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, taraflarca yeniden bilirkişi raporu talebinin dosyaya geldiğini ve aşama dikkate alınarak reddini istedi.

Savcı, yakalama kararı bulunan sanıklar için güvence bedeliyle haklarındaki yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebinin de reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in, teslim olduktan sonra, 10 milyon lira güvence bedeli karşılığında ve yurtdışı çıkış yasağı, adli kontrol ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak 2026'ya erteledi.