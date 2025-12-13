51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: "TOKİ projelerine devam ediyorum"

6 Şubat depremleri sırasında, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 51 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasının ardından çıkan yangın nedeniyle bazı kişilerin naaşlarına ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasına ilişkin müteahitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon, statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir, kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen dokuzuncu duruşmaya tutuklu Mehmet Özkan ile Mehmet Güçlü SEGBİS aracılığıyla katılırken, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"HEM MEZAR HEM ADALET ARIYORUM"

Depremde yakınlarını kaybeden müşteki Mustafa Fansa, "Bir bölgede zemin sorunu varsa tek bina yıkılmaz" diyerek, bölgede sadece Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkıldığına dikkat çekti ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Bir başka müşteki ise 21 kişiyi sağ çıkardığını belirterek, kurtardığı kişilerin binanın 7–8 saniyede yıkıldığını söylediğini aktardı. Anne ve babasını kaybeden, cenazelerine dahi ulaşamayan müşteki Yiğit Göktuğ ise hem mezar hem de adalet aradığını vurgulayarak, ihmali olan herkesin yargılanmasını istedi.

ADANA'DAKİ "OLASI KAST" KARARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Bir müşteki avukatı, etraftaki tüm binaların ayakta durduğunu belirterek, aynı zemin içinde tek bir binanın yıkılmasının, bu işin olası kasttan çıktığının göstergesi olduğunu savundu. Bilirkişi raporlarının kusurları gözler önüne serdiğini belirten avukat, binanın depremden değil, ihmalden yıkıldığının altını çizdi.

Adana’daki Alpargün Apartmanı davasını emsal gösteren bir başka müşteki avukatı ise, "50’yi aşkın insan vefat etti. Bu binada taksir değil, kasıt vardır" dedi.

Müşteki avukatı Seher Eriş ise davada büyük çelişkiler olduğunu ifade etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporunda C8 kalitesinde beton kullanıldığı yazarken, sanık müdafilerinin itirazı üzerine alınan ek raporda C8 olan beton kalitesinin C20’ye çıktığını kaydetti ve "C8 kalitesinin C20’ye çıkması mümkün değildir, bu bilime dahi aykırıdır..." diye konuştu. Eriş ayrıca, 51 kişinin hayatını kaybettiği dosyada üç sanığın duruşmalara hiç gelmediğine dikkat çekerek, mazeretsiz katılmamanın soru sorma haklarının ellerinden alınmasına neden olduğunu belirtti.

MÜTEAHHİT: "TOKİ PROJELERİNE DEVAM EDİYORUM"

Tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Özkan, hakkındaki iddiaların "senaryo" olduğunu savundu ve binanın yıkılma nedeninin doğalgaz patlaması ve çıkan yangın olduğunu öne sürerek, "Bina projeye uygun yapıldı. Ben yokken alınan beton örneğini kabul etmiyorum. Yeni raporda C30 çıkmış. C20 kullanılması gerekirken ben C30 kullanmışım. Hatay yerle bir oldu, deprem Allah’tan geldi, bir suçum yok" dedi. Özkan, "yüz bina yaptım, yan binalar da benimdi, onlar yıkılmadı" iddiasında bulundu ve "halen TOKİ projelerine devam ettiğini" belirterek, "boşuna tutuklu kaldığını" ileri sürdü.

Sanık Mehmet Güçlü ise 26 yıllık inşaat mühendisi olduğunu, şantiye şefi değil statik projeyi yaptığını, ancak dosyada adının şantiye şefi olarak geçtiği için tutuklu olduğunu söyledi.

6 SANIĞA 17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI, BİR SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, müteahhitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon ile kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir ise beraat etti.