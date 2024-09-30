51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasındaki 'beraat kararı' istinafa taşındı

6 Şubat Maraş merkezli depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı davasında, sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a verilen beraat kararı istinaf mahkemesine taşındı.

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının olduğu tek bina olarak kayıtlara geçti. Bina enkazında 51 kişi yaşamını yitirdi.

19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti. Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıdı. Furkan Apartmanı aileleri adına açıklama yapan Seçkin Şahin, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep’in Nizip ilçesinde 40 bin konutun içerisinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı ve biz bu yıkımda 51 canımızı kaybettik. Binanın yıkılma nedeni bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere binanın zemin katında bir ve birden fazla kolon kesiği, tanık beyanları ve bilirkişi raporlarına rağmen zemin katta bulunan iş yeri sahipleri Nejdet Alpay, Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt’ün mahkeme istememesine rağmen para vererek aldıkları çelişkili bilirkişi raporlarına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de gelip yerinde inceleme yapmadan itibar etmesi nedeniyle 19 Temmuz 2024 tarihindeki karar duruşmasında bu şahıslara beraat kararı verilmiştir.

Verilen bu karar biz aileleri ve kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. O binada oturan bir ev sahibi, komşularını ve evladını kaybeden bir anne olarak mahkeme heyetine soruyorum: Gerçekten vicdanınız rahat mı? Görüyoruz ki vicdanınız rahat değil çünkü açıkladığınız gerekçeli kararda bile mahkeme heyeti olarak kendinizle çelişmişsiniz.

"BİZ CANLARINI KAYBEDEN AİLELERE HESAP VERECEKSİNİZ"

Bu kadar çelişkiler içinde verilen bu kararı biz aileler olarak asla ve asla kabul etmiyoruz. Bugün burada bu kararı kabul etmediğimizin bir göstergesi olarak istinaf mahkemesi dilekçemizi verdik ve taleplerimiz istinaf mahkemesinin Furkan Apartmanı dosyasını yeniden ele alıp duruşmalı olarak incelemesidir. Tüm süreçler boyunca davamızın peşinde ve yakinen takibinde olacağız. Siz kolon kesenler kimi arkanıza alırsanız alın. Biz canlarını kaybeden ailelere hesap vereceksiniz ve tekrar yargılanıp içeriye gireceksiniz.

Biz adalet istiyoruz. Bu depremde kaybettiğimiz 51 canımız ve 53 bin insanın canı için adalet istiyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve bir sonraki yaşanacak olan depremde yine canlarımızı kaybetmemek için adalet istiyoruz. Sevdiklerimizin mezarına rahatça gidebilmek için adalet istiyoruz. Mahkeme heyetinin vicdansız ve adaletsiz bir şekilde verdiği bu beraat kararının diğer deprem davalarına da emsal teşkil etmemesi için adalet istiyoruz."

"ADALET İSTİYORUZ"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise 6 Şubat'ta 11 kentte katliam yaşandığını belirterek, "Resmi rakamlara göre 53 bin insanımızı kaybettik. Biz gerçeğin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Hemen arkasından canlarını kaybeden aileler bir adalet mücadelesi başlattılar. Furkan Apartmanı'nda da adalet mücadelesi dişle, tırnakla verildi. Ama 19 Temmuz'da işte bu önünde durduğumuz binada aynı zamanda bir adalet katliamı gerçekleştirildi. Herkese o gün bu binanın önünde yükselen öfkeyi hatırlatmak istiyorum. O çığlıkları hatırlatmak istiyorum. Adaletin katledildiği o gün 'biz bitti diyene kadar bu dava bitmeyecek' demiştik. Adalet arayışımız devam ediyor. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Açıklama sırasında aileler, "Sesimizi duyan var mı", "Adalet istiyoruz", "Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek" sloganı attı.

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NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024 tarihinde görülen Furkan Apartmanı davasında sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası vermişti. Cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse hükmeden heyet, sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasını da kararlaştırmıştı. Mahkeme, sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermişti. Firari sanıklar Abdulah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Öte yandan mahkeme heyeti, kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. Aileler karara, "Adaleti parayla satın aldılar", "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepki göstermişti.