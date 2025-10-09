51 yıl sonra ilk: Kapalıçarşı altın satışını durdurdu

Gram altın, 5.500 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaşırken, artan talep ve Kapalıçarşı'daki kuyumculardaki 500 TL’ye ulaşan alım-satım makası fiziki piyasada kaosa yol açtı. Birçok dükkan altın satışlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Ekonomim'in aktardığına göre; altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların fahiş artan fiyatlar sonrasında altın satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını vurgulayan Yıldırımtürk, 1974 yılından itibaren ilk kez yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu: "Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı."

"TAKAS SİSTEMİ GÜÇLENİRSE ALTIN 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

"Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı" diyen Yıldırımtürk, "Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.