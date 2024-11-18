52 barodan TSK'den ihracı istenen teğmenlere ilişkin ortak açıklama

52 baro, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diye slogan atmaları ardından başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK’den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine yönelik tebligat yapılmasına, ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur" denildi.

Aralarında Ankara, İstanbul ve Adana'nın da bulunduğu 52 baronun ortak yazılı açıklaması şöyle:

"Kara Harp Okulu mezunu subaylarımız Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyerek Cumhuriyet değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmelerinin ardından 'TSK'dan ayırma cezası' talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerini üzüntüyle öğrendik.

Ülkemiz, işgalci kuvvetlere karşı verilen ve başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı neticesinde bağımsızlığına kavuşmuştur. Ülkemizin bağımsızlığa kavuşmasında Kuvayımilliye birliklerinin düzenli ordu çatısı altında birleşmesinin ve 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu ismiyle bugünkü TSK'nın kurulmasının etkisi büyüktür.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından birini de Sakarya Meydan Muharebesi, diğer adıyla Subaylar Muharebesi oluşturmaktadır. Muharebenin bu adı, cephenin en ön saflarında fedakarca savaşan yetişmiş nice subayımızı kaybettiğimiz için aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla Subaylar Muharebesi’ni Başkomutan olarak idare eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde demokratik ve laik hukuk devleti ilkesi üzerine inşa edilmiş, devlet düzenini bu kurucu anayasal değerlere dayandırmıştır. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup genç subayların, kurucu değerlere bağlılığı ifade özgürlüğünün toplu kullanımı olup Anayasa güvencesi altındadır.

Ayrıca söz konusu eylemin 6413 Sayılı Türk Silahları Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen TSK'dan ayırma cezasını gerektiren sınırlı sayıdaki hallerin kapsamında sayılamayacağı anılan kanunun lafzından açıkça anlaşılmaktadır.

Hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine daima bağlı kalacağımızın altını çizmekle birlikte tarihsel gerçeklere, hukuka, yasalara ve vicdanlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hareket edilmesi ve netice alınması en büyük temennimizdir."

Ortak açıklama yapan 52 baro şunlar:

''Adana Barosu - Adıyaman Barosu - Afyonkarahisar Barosu - Aksaray Barosu - Amasya Barosu - Ankara Barosu - Antalya Barosu - Artvin Barosu - Aydın Barosu - Balıkesir Barosu - Bartın Barosu - Bilecik Barosu - Bolu Barosu - Burdur Barosu - Bursa Barosu - Çanakkale Barosu - Çankırı Barosu - Denizli Barosu - Düzce Barosu - Edirne Barosu - Elazığ Barosu - Eskişehir Barosu - Giresun Barosu - Hatay Barosu - Isparta Barosu - İstanbul Barosu - Kahramanmaraş Barosu - Karabük Barosu - Kastamonu Barosu - Kayseri Barosu - Kırklareli Barosu - Kocaeli Barosu - Konya Barosu - Kütahya Barosu - Manisa Barosu - Malatya Barosu - Mersin Barosu - Muğla Barosu - Nevşehir Barosu - Niğde Barosu - Ordu Barosu - Osmaniye Barosu - Sakarya Barosu - Samsun Barosu - Sinop Barosu - Tekirdağ Barosu - Tokat Barosu - Trabzon Barosu - Uşak Barosu - Yalova Barosu - Yozgat Barosu - Zonguldak Barosu."