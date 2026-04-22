52 gündür İran'da mahsur kalmıştı: Pegasus'a ait uçak Türkiye'ye döndü

Pegasus Hava Yolları’na ait TC-RBR tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağının savaş nedeniyle İran’da 52 gün süren bekleyişinin ardından Türkiye’ye döndü.

Uzun süren süreç boyunca teknik ve diplomatik girişimlerle yürütülen tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

Uçağın İstanbul’a inişi sonrası, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ve üst yönetim ekibi, uçuş ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şirket yetkilileri, sürecin hem operasyonel hem de insani açıdan dikkatle yönetildiğini belirterek, uçuş ekibinin güvenli şekilde ülkeye dönüşünün en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

Pegasus’un söz konusu uçağının yeniden filoya katılmasıyla birlikte operasyonel planlamalara da hız verileceği ifade edildi.