52 Orduspor FK - Fatsa Belediyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

52 Orduspor FK - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 3. Lig Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Ordu’da oynanacak kritik rövanş karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk maçta alınan skorun ardından avantajlı olan taraf sahaya çıkarken, tur bileti için mücadele nefes kesecek.

52 ORDUSPOR FK - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

52 Orduspor FK ile Fatsa Belediyespor arasındaki rövanş karşılaşması, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Bilgi Detay Maç 52 Orduspor FK - Fatsa Belediyespor Tarih 28 Nisan 2026 Salı Saat 20:00 (TSİ) Stat Yeni Ordu Stadyumu Organizasyon TFF 3. Lig Play-Off

52 ORDUSPOR FK - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin resmi yayıncı platformları tercih etmesi önem taşıyor.

Yayıncı kanal: Tivibu Spor 3

Yayın türü: Canlı yayın

Platform: Tivibu

PLAY-OFF RÖVANŞINDA AVANTAJ KİMİN?

TFF 3. Lig Play-Off 1. tur rövanş mücadelesinde 52 Orduspor FK, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla sahaya çıkacak. Ordu temsilcisi, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

İlk Maçın Skoru

İlk karşılaşmada 52 Orduspor FK, Fatsa Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuç, rövanş öncesi ev sahibi ekibe büyük bir avantaj sağladı.

Tur İhtimalleri

52 Orduspor FK, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette tur atlar

Fatsa Belediyespor’un tur atlaması için farklı galibiyetlere ihtiyacı bulunuyor

YENİ ORDU STADYUMU’NDA KRİTİK GECE

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Yeni Ordu Stadyumu’nda yoğun bir taraftar ilgisi bekleniyor. Play-Off atmosferinin hissedileceği bu mücadelede, tribünlerin büyük ölçüde dolması öngörülüyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Bu karşılaşma, sadece bir üst tura yükselme mücadelesi değil, aynı zamanda sezonun kaderini belirleyecek önemli bir eşik niteliği taşıyor. 52 Orduspor FK avantajını korumak isterken, Fatsa Belediyespor sürpriz bir sonuçla turu geçmenin peşinde olacak.

