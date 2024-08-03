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52 yaşındaki erkek doğalgaz borusuna asılı bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 52 yaşındaki erkek, evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Güncel
  • 03.08.2024 22:36
  • Giriş: 03.08.2024 22:36
  • Güncelleme: 03.08.2024 22:40
Kaynak: İHA
52 yaşındaki erkek doğalgaz borusuna asılı bulundu
İHA

Kocaeli'de 52 yaşındaki Mehmet Kanlı, evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.


Olay, Körfez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Körfez Kent 4. Etap’ta bulunan bir ikamette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mehmet Kanlı evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kanlı’yı hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanlı hayata döndürülemedi. Mehmet Kanlı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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