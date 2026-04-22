53 gündür İran'da mahsur kalmıştı: Pegasus'a ait uçak Türkiye'ye dönüyor
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası kapatılan hava sahası nedeniyle Pegasus Havayolları uçağı Tahran Havalimanı’nda 53 gün mahsur kaldı. Hava sahasının kısmen açılmasıyla uçak Türkiye’ye dönüş için havalandı.
28 Şubat Cumartesi günü başlayan ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.
Havayolu personelinin Türkiye’ye tahliyesi karayoluyla gerçekleşirken uçak Tahran Havalimanı’nda mahsur kaldı.
İran Hava Sahasının bugün kısmen açılmasının ardından Pegasus Havayolları’nın TC-RBR kuyruk tescilli Airbus A321 NEO tipi uçağı Türkiye’ye gelmek üzere dün öğle saatlerinde Tahran Havalimanı’ndan kalktı.