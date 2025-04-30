53 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyabakır'ın Kayapınar ilçesinde 53 öğrenci öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güleçoba Aşikan İlkokulu’nda meydana gelen olayda yedikleri öğle yemeğinin ardından ders bitimiyle evlerine giden 53 öğrenci, rahatsızlandı.

Ateş, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan öğrenciler, aileleri tarafından zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan öğrencilerden 47’si taburcu edilirken, 6 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.