53. İstanbul Müzik Festivali, AKM'deki açılış konseriyle başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, bu yılki Onur Ödülü opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi. Törende 2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan’a takdim edildi.

Açılış töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un özgün mekânlarında farklı dönemlerden bestecilerin eserlerinin yankılanacağı buluşmalar, klasik müziği farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiren festivale özel konserler, belki ilk kez dinleyeceğimiz genç solistler, düzenleyeceğimiz ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle geniş bir kitlenin İstanbul Müzik Festivali’nin bir parçası olması için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve sanatı desteklemek için kaynak ayıran tüm özel kuruluşlara festivalimize katkıları için teşekkürlerimizi sunuyorum."

AÇILIŞ KONSERİ DÜNYA PRÖMİYERİYLE GERÇEKLEŞTİ

Festival, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun gerçekleştirdiği görkemli bir dünya prömiyeriyle açıldı. Tekfen Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilen konser, Hasan Uçarsu’nun bestelediği “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” eseriyle başladı. Tüm dünyada Beethoven Yılı olarak kutlanan 2020’de Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla, İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olarak bestelenmiş ancak pandemi koşulları nedeniyle bestelendiği yıl seslendirilmesi mümkün olmamıştı.

FESTİVAL 26 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran’a kadar 22 konserle, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow, Anastasia Kobekina gibi birçok solistin aralarında olduğu 45’in üzerinde ismi ağırlayacak.