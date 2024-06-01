53 yıldır kavganın Cevahir’i

Haber Merkezi

Bugün, 68 devrimci hareketinin içerisinde yer almış THKP-C’nin önder isimlerden Hüseyin Cevahir’in ölümünün 53. yılı. Hüseyin Cevahir, 1947 yılında Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Yeldeğen köyünde doğdu. Yüksek öğrenim için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Bu dönemde Cevahir, SBF Fikir Kulübü’ne katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e dönüşüm sürecinde Mahir Çayan ile birlikte hareket etti. Ardından THKP-C’nin oluşumunda yer aldı. THKP-C’nin 1971 yılında başlattığı silahlı mücadeleye geçiş evresinde etkin rol aldı.

29 Mayıs 1971’de İstanbul-Maltepe’de Mahir Çayan ile birlikte saklandıkları evde kuşatıldılar. Üç gün süren kuşatma 1 Haziran sabahı keskin nişancı, deniz binbaşı Cihangir Erdeniz’in perde arkasında nöbet tutan Hüseyin Cevahir’i vurması ile son buldu. Evden ölü olarak çıkartıldığında vücudunda 25 kurşun vardı. Çayan ise yaralı olarak yakalandı. Cevahir, bugün yoldaşları tarafından anılacak.

Öte yandan Nurhak’ta katledilen Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan da katledilişlerinin 53. yılında mezarları başında anıldı.