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539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 22:25
  • Giriş: 18.08.2024 22:25
  • Güncelleme: 18.08.2024 22:25
Kaynak: AA
539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Ali Bönceoğlu oldu.

Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 700 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde rakibi İsa Göçen'i yenen Ali Bönceoğlu, başpehlivan oldu. Bönceoğlu, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından toplam 306 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası seçildi.

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