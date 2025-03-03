54 ilde 'tefeci' operasyonu: 334 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik ‘HÜCRE-15’ operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 334 şüpheli yakalanırken, 123 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi. Çok sayıda çek, senet, ruhsatsız silah ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeleri açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi" dedi.