54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yasa dışı bahis operasyonunda 319 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta "Siberağ-12" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 319 şüpheli yakalandı.

54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-12 operasyonlarında;

⛔ 319 şüpheli yakalandı❗️



Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır.



Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı… pic.twitter.com/fCNJaYSVwm