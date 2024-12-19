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54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-12" operasyonlarında 319 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Güncel
  • 19.12.2024 08:30
  • Giriş: 19.12.2024 08:30
  • Güncelleme: 19.12.2024 08:33
Kaynak: AA
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yasa dışı bahis operasyonunda 319 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta "Siberağ-12" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 319 şüpheli yakalandı.

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