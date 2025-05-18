54. Orhan Kemal Roman Ödülü yazar Ayşe Kulin'e verildi

Yazar Ayşe Kulin, 54. Orhan Kemal Roman Armağanı’na 'Tüm Eserleri' ile layık görüldü.

Toplamda 75 seçkin eserin katıldığı yarışmada, A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu 2025 yılı 54. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Everest Yayınları tarafından yayımlanan, Ayşe Kulin'in Tüm Eserleri'ne verilmesini kararlaştırdı.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, eserlerinde aydınlanma çizgisini benimsemiş, 1900’lü yılların başından bu yana ülkemizde ve komşu coğrafyalarda yaşanan savaş ve göç olgularına aile kurumunu da dahil ederek romanlarını gerçekçi bir dille kaleme alan ve 40 yılı aşkın süredir sınırları aşan bir okuyucu kitlesiyle buluşan, Ayşe Kulin’e yarışmaya katılan son eseri ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak, edebiyata verdiği katkılardan dolayı 2025 yılı, 54. Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördü.

Yazara ödülü 30 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da, İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.