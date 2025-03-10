54 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan 54 yaşındaki çiftçi Fikri Nayan önceki gün yaşamını yitirdi. Olay, ilçedeki Çotlu köyünde meydana geldi. Nayan, iddiaya göre, tarla sürdüğü sırada çapa makinesine kapılarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nayan, doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. Nayan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.