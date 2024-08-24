54 yıllık arazi mücadelesi

İzmir’in Buca ilçesinde ikamet eden Ercan Tandoğan ve ailesi, yaklaşık 54 yıldır arazisine yapılan işgallere karşı mücadele ediyor. Şimdilerde ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin arazisine izinsiz girip zeytin ağaçlarını kestiği görüldü.

Tandoğan ailesi, Buca’da Doğuş Caddesi üzerinde yer alan 240 dönümlük araziyi 1965 yılında aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Buca Belediyesi gibi kurumlar, arazinin büyük bölümlerine el koydu. Bu süreçte, Tandoğan ailesinin mülkü 7 buçuk dönüme kadar düştü. Son olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi, ailenin elinde kalan araziye göz dikti. Hukuki mücadelelerde Tandoğan ailesi lehine kararlar çıkmasına rağmen, üniversitenin araziye izinsiz olarak girip zeytin ağaçlarını kestiği görüldü.

Arazi üzerinde yıllardır süren hukuki mücadeleler sonucunda, 2020 yılında Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar ile Tandoğan’ın haklılığı tescillendi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararında, tarafların iddia ve savunmalarını inceleyerek üniversitenin temyiz talebini reddetti. Kararda, üniversitenin arazi üzerindeki hak iddiasının hukuki dayanağı bulunmadığı belirtildi.

ZEYTİN AĞAÇLARI KESİLDİ

Ercan Tandoğan, son olarak DEÜ’ün, arazisine girip zeytin ağaçlarını kestiğini ve alana demir çit koyduğunu dile getirdi. Arazisinin kalan kısmını korumak için mücadeleye devam edeceğini belirten Tandoğan, “Arazimizin zamanında alınan tapu tahsis belgesi var. 50 yıldır vergi ödüyoruz. Açtığımız davaları kazandık. Buna rağmen üniversite hukuksuz bir şekilde arazimize giriyor. Arazimizi koruyacağız. Geçtiğimiz sene babamızı kaybettik. Yıllarca bu arazi için mücadele etti. Babamızın mirasını koruyacağız. Bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz” dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, zeytin ağaçlarının kesilmediğini, arazinin üniversiteye tahsis edilmiş kamu malı olduğunu belirtti. Üniversite, yerleşke sınırları içinde kalan alanda kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çit çekildiğini savundu.