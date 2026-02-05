55 ESP'li tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda 55 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

2 gün önce 22 ilde ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen operasyonda 110 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 96 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyük kısmı 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı ve eski DEM Parti Milletvekili Murat Çepni de vardı.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre emniyette ifade işlemleri tamamlanan ESP’liler savcılığa çıkarıldı.

EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın, savcının söz konusu 55 kişi hakkında ifade almaksızın dosya üzerinden karar vererek tamamını tutuklamaya sevk ettiğini duyurdu.

Kalan 40 kişinin emniyet ifadelerinin de bugün tamamlanması ve yarın yine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.