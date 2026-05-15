55'inci Orhan Kemal Roman Armağanı, Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday'ına verildi
Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, yaptığı değerlendirmeler neticesinde Can Yayınları'ndan yayımlanan Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday adlı romanını 55'inci Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık gördü.
Bu sene 55'incisi düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı Ahmet Büke'nin Kırmızı Budğay adlı eserine verildi. A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç’ten oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, bu seneki Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılan 74 eseri değerlendirdi. Değerlendirme neticesinde Can Yayınları'ndan yayımlanan Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday adlı romanı 55'inci Orhan Kemal Roman Armağanı'nı almaya hak kazandı.
Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, romanı, Kurtuluş Savaşı’nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri, savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla 2026 yılı, 55.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür.
Kazanan yazara ödülü 02.06.2026 Salı günü, İstanbul, Beyazıt’ta Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, Saat:10.30 da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecektir."